Это вам не Баюл! Для Кличко Украина важнее личных интересов

На лице Владимира Кличко герб Украины

Украинский боксер Владимир Кличко рассказал изданию "Левый берег" о предложениях смены гражданства, которые поступали в его адрес.

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"Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с "Примите гражданство". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Вообще ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства – советское много лет назад и украинское.

/ Фото: Instagram

Здесь я повторю уже сказанное: "Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю", – рассказал Владимир Кличко.

Владимир Кличко vs Дэвид Хэй / Фото: Getty Images

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

Гражданская позиция чемпиона Олимпийских игр может служить примером для остальных украинских спортсменов, сменивших гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от украинского паспорта. Свой поступок она мотивировала тем, что ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.