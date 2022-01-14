Це точно останній: Дженоа дасть Шевченкові ще один шанс

Андрій Шевченко поки залишається в Дженоа / Фото: REUTERS

Дженоа програв Мілану з рахунком 1:3, але виглядав гідно, що відзначали вболівальники та експерти.

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Керівництво клубу вирішило надати ще один шанс – матч проти Фіорентини у чемпіонаті Італії, який відбудеться 17 січня, повідомляє Il Secolo XIX.

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

Під керівництвом Шевченка Дженоа провів уже 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – над Салернітаною у Кубку Італії. У чемпіонаті Італії "грифони" під керівництвом українці лише тричі зіграли внічию, опустившись на останній рядок у турнірній таблиці.

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