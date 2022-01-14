14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал 0
Гвінея 0
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Це точно останній: Дженоа дасть Шевченкові ще один шанс

Олександр Трикіша
14 січня, 17:51
Гра Дженоа у матчі проти Мілана у Кубку Італії відродила віру керівництва клубу в Андрія Шевченка, тому українцю вирішили дати ще один шанс

Андрій Шевченко поки залишається в Дженоа / Фото: REUTERS

Дженоа програв Мілану з рахунком 1:3, але виглядав гідно, що відзначали вболівальники та експерти.

Читайте також: Шевченко прокоментував відставку: "Я ще молодий і набираюсь досвіду"

Реклама

Керівництво клубу вирішило надати ще один шанс – матч проти Фіорентини у чемпіонаті Італії, який відбудеться 17 січня, повідомляє Il Secolo XIX.

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

Під керівництвом Шевченка Дженоа провів уже 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – над Салернітаною у Кубку Італії. У чемпіонаті Італії "грифони" під керівництвом українці лише тричі зіграли внічию, опустившись на останній рядок у турнірній таблиці.

Реклама

Читайте також: