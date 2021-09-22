Це тобі за маму! Найкращий боксер світу влаштував бійку на дуелі поглядів

Альварес і Плант побилися ще до виходу в ринг / Фото: Getty Images

Під час дуелі поглядів, яку проводили чемпіон IBF Калеб Плант і чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Сауль Альварес, почалася бійка. Альварес грубо відштовхнув свого опонента і крикнув йому при цьому: "Ти – покидьок!"

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У відповідь Плант різко зарядив лівою в щелепу Альваресу, але той примудрився ухилитися.

Пізніше Альварес дав зрозуміти, що Плант вивів його з рівноваги, сказавши образливі слова про його маму.

"Не говори про мою маму", – написав Альварес у себе в Twitter, прикріпивши відео бійки.

Відзначимо, що бій Планта і Альвареса відбудеться 6 листопада в американському Лас-Вегасі. У своєму попередньому поєдинку Сауль здобув перемогу технічним нокаутом над британцем Біллі Джо Сондерсом, проломивши супернику череп.