22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Это тебе за маму! Лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов

Олег Люлька
22 сентября, 08:53
Мексиканец Сауль Альварес, которого называют лучшим боксером планеты независимо от весовой категории, повздорил со своим предстоящим противником – американцем Калебом Плантом

Альварес и Плант подрались еще до выхода в ринг / Фото: Getty Images

Во время дуэли взглядов, которую проводили чемпион IBF Калеб Плант и чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес, началась драка. Зачинщиком выступил Альварес, грубо оттолкнувший своего оппонента и крикнувший ему при этом: "Ты – ублюдок!"

Читайте также: Жонглировал и дрался с тенью: Усик показал, как будет бить Джошуа

В ответ Плант резко зарядил левой в челюсть Альваресу, но тот умудрился увернуться.

Позже Альварес дал понять, что Плант вывел его из равновесия, сказав оскорбительные слова о его матери.

"Не говори о моей маме", – написал Альварес у себя в Twitter, прикрепив видео драки.

Отметим, что бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в американском Лас-Вегасе. В своем предыдущем поединке Сауль одержал победу техническим нокаутом над британцем Билли Джо Сондерсом, проломив сопернику череп.

Реклама