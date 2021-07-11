Це тобі не бухло варити: заборонений в Україні коментатор насміхається з травми Конора

Губернієв - про поразку Конора Макгрегора / Фото: Reuters, Instagram
Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував результат бою між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є на турнірі UFC 264. Бій завершився після першого раунду, у кінці якого Конор зламав ногу. Як Конор зламав ногу: відео яскравих моментів бою Макгрегор – Пор'є.
"Бажаю передовсім здоров'я Конору, тому що це страшна травма. Але останнім часом Макгрегор відомий як майстер розмовного жанру. Тим більше, він негарно поводиться стосовно жінок. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. Перемагати таких людей, як Хабіб і Пор'є, – це не бухло варити", – цитує Губернієва championat
Нагадаємо, Макгрегор був власником бренду віскі Proper №12, але недавно продав свій бізнес за 155 мільйонів доларів.
Додамо, що на початку липня одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України. Спортивний діяч Дмитро Губернієв за довгий язик потрапив до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни.
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