Це тобі не бухло варити: заборонений в Україні коментатор насміхається з травми Конора

Ірландський боєць UFC отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є і покинув октагон на ношах. Губернієв саркастично відреагував на поразку Конора

Губернієв - про поразку Конора Макгрегора / Фото: Reuters, Instagram

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв прокоментував результат бою між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є на турнірі UFC 264. Бій завершився після першого раунду, у кінці якого Конор зламав ногу. Як Конор зламав ногу: відео яскравих моментів бою Макгрегор – Пор'є.

"Бажаю передовсім здоров'я Конору, тому що це страшна травма. Але останнім часом Макгрегор відомий як майстер розмовного жанру. Тим більше, він негарно поводиться стосовно жінок. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. Перемагати таких людей, як Хабіб і Пор'є, – це не бухло варити", – цитує Губернієва championat

Нагадаємо, Макгрегор був власником бренду віскі Proper №12, але недавно продав свій бізнес за 155 мільйонів доларів.

Додамо, що на початку липня одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України. Спортивний діяч Дмитро Губернієв за довгий язик потрапив до списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни.