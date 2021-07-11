Это тебе не бухло варить: запрещенный в Украине комментатор насмехается с травмы Конора

Ирландский боец UFC получил перелом ноги в поединке против Дастина Порье и покинул октагон на носилках. Губерниев с сарказмом отреагировал на поражение Конора

Губерниев - о поражении Конора Макгрегора / Фото: Reuters, Instagram

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 264. Бой завершился после первого раунда, в концовке которого Конор сломал ногу. Как Конор сломал ногу: видео ярких моментов боя Макгрегор – Порье.

"Желаю прежде всего здоровья Конору, потому что это страшная травма. Но в последнее время Макгрегор известен как мастер разговорного жанра. Тем более что он некрасиво себя ведет по отношению к женщинам. Как говорится, где тонко, там и рвётся. Побеждать таких людей, как Хабиб и Порье, – это не бухло варить", – цитирует Губерниева championat.

Напомним, Макгрегор был владельцем бренда виски Proper №12, но недавно продал свой бизнес за 155 миллионов долларов.

Добавим, что в начале июля одиозного российского комментатора внесли в черный список Минкульта Украины. Спортивный деятель Дмитрий Губерниев за долгий язык попал в список личностей, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.