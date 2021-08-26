Медаліст Олімпіади Горуна танцюватиме: "Я приймаю виклик"

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Бронзовий медаліст Олімпійських ігор у Токіо, каратист Станіслав Горуна прийняв рішення взяти участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

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Запальний ролик, де каратист демонструє свої здібності до танців, Станіслав виклав у своєму Instagram.

"Це те, що шокує мене самого. Тому тримаємося. Я приймаю виклик. Зустрінемося на паркеті. Бажаю партнерці багато терпіння", – написав Горуна в Instagram.

Горуна не перший олімпієць, хто забажав взяти участь в проекті "Танці з зірками".

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після невдачі на Олімпіаді-2020 у Токіо знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан вирішила спробувати свої сили в танцювальному шоу.

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

А ось український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо. Українець боровся за вихід у фінал змагань, але в півфіналі поступився італійцю Луїджі Буса.

Горуна продовжує виправдовувати обійми Магучіх з росіянкою / Фото: Reuters

Також Станіслав Горуна виступив на захист українки Ярослави Магучіх, яка після фіналу Олімпіади в стрибках у висоту обіймалася з представницею ОКР Марією Ласіцкене.