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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Це серйозний хлопець! Джошуа побоюється Усика перед боєм

Любомир Луканюк
5 вересня, 15:54
Британський чемпіон на прикладі Флойда Мейвезера пояснив, чому не можна недооцінювати Олександра Усика. Габарити ніколи не були головними, впевнений Джошуа

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з повагою поставився до свого майбутнього суперника Олександра Усика. Британець вважає, що не можна недооцінювати Усика через його скромні габарити.

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"Цей хлопець уміє боксувати, він серйозний претендент. Як на мене, люди думають, що через його виступи на одну вагову категорію нижче він не створений для суперважкого дивізіону.

Я вважаю, що якби це так працювало, то у нас би ніколи не було таких хлопців, як Флойд Мейвезер, який став чемпіоном світу в шести вагових категоріях і піднімався в вазі шість разів.

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Головне – навички, розум і концентрація. Не можна просто думати, що він недостатньо великий. Це ніколи не було головним" , – цитує Джошуа fightnews.info.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні. А напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Кілька сотень людина довелося евакуювати зі стадіону Тоттенхема, де сталося загоряння на кухні.

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