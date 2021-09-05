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Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
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Это серьезный парень! Джошуа опасается Усика перед боем

Любомир Луканюк
5 сентября, 15:54
Британский чемпион на примере Флойда Мейвезера объяснил, почему нельзя недооценивать Александра Усика. Габариты никогда не были главными, уверен Джошуа

Александр Усик vs Энтони Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа с уважением отнесся к своему будущему сопернику Александру Усику. Британец считает, что нельзя недооценивать Усика из-за его скромных габаритов.

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"Этот парень умеет боксировать, он серьезный претендент. По мне, так люди думают, что из-за его выступлений на одну весовую категорию ниже он не создан для супертяжелого дивизиона.

Я считаю, что если бы это так работало, то у нас бы никогда бы не было таких парней, как Флойд Мейвезер, который стал чемпионом мира в шести весовых категориях и поднимался в весе шесть раз.

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Главное – навыки, ум и концентрация. Нельзя просто думать, что он недостаточно большой. Это никогда не было главным", – цитирует Джошуа fightnews.info.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Напомним, что бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне. А накануне случился пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Несколько сотен человек пришлось эвакуировать со стадиона Тоттенхэма, где произошло возгорание на кухне.

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