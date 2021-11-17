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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
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Це расизм! фото темношкірих футболістів-однофаїмільців вставили до статті про зґвалтування

Олександр Трикіша
17 листопада, 23:48
Скандал зі звинуваченням гравця Манчестер Сіті Бенжамена Менді у зґвалтуванні зачепив його зіркових однофамільців Едуара та Ферлана

У статті про зґвалтування переплутали фото Менді / Фото: REUTERS

Ряд зарубіжних ЗМІ проілюстрували публікацію на тему звинувачення Бенжамена Менді… знімками інших футболістів.

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Їх навіть не збентежило, що Едуар є воротарем Челсі і на деяких фотографіях зображений у рукавичках. Це вже не кажучи про колір форми.

Самі футболісти пов'язали недбалість журналістів із расизмом.

"Сумно бачити, що у 2021 році як у Франції, так і в Англії у деяких темношкірих немає ні імені, ні обличчя. Ці "помилки" у підборі фотографій здаються анекдотичними. З іншого боку, в них закладено велике значення.

Але не так складно розрізнити два обличчя. До того ж, клубна форма дуже допоможе!" – написав Едуар Менді у сторіс Instagram.

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Трохи згодом його підтримав і захисник Реала.

"Дякую, Едуар Менді! Ми в 2021 році! СТОП. На це піде час, але ви все-таки почнете нас поважати! Подобається вам це чи ні!" – написав Ферлан у Twitter.

Як ми писали раніше, 27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення у зґвалтуванні та за одним пунктом звинувачення у сексуальному насильстві у своєму будинку.

Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, у тому числі на жінку молодше 18 років, у період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року.