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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Таким не місце на волі: гравця МанСіті відмовилися випускати під заставу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 17:22
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Суд відмовився випускати під заставу захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді. Француз звинувачується за чотирма пунктами в згвалтуванні і по одному пункту в сексуальних домаганнях
/ Фото: Getty Images

Адвокати Менді втрете намагалися випросити у суду випустити гравця під заставу, але чергова їхня спроба не увінчалася успіхом.

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Як ми писали раніше, 27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення в згвалтуванні і по одному пункту звинувачення в сексуальному насильстві в своєму будинку.

Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, в тому числі на жінку молодше 18 років, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

Відзначимо, що відразу після пред'явлення звинувачень МанСіті відсторонив гравця до завершення розслідування.

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Раніше ми писали, що суддя рекомендував закрити справу за обвинуваченням Кріштіану Роналду в згвалтуванні. Суддя в Неваді встав на сторону адвокатів Кріштіану Роналду в справі проти Кетрін Майорга, яка звинувачувала футболіста в згвалтуванні.

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