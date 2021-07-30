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Це лякає! Українець Романчук показав найкращий час у відбірковому запливі на 1500 метрів

30 липня, 15:27

Олег Люлька

Найкращий час у нашого плавця був і в кваліфікації на 800-метрівці – а потім у фіналі він став всього лише бронзовим. Але цього разу Романчук обіцяє "золото"

Михайло Романчук / Фото: Reuters

Український плавець Михайло Романчук виграв кваліфікацію на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 14.45,99. І тут не знаєш – радіти чи хвилюватися.

Раніше до фіналу на 800-метрівці Романчук взагалі потрапив з олімпійським рекордом у відборі – а потім в самому вже медальному запливі ледь узяв "бронзу", нарікаючи, що виплеснув всього себе в кваліфікації.

Чи не повторює нині Романчук ту ж помилку?

Дізнаємося в неділю, 1 серпня, о 4:44 ранку за Києвом, коли у плавців у Токіо відбудеться фінал на 1500 метрів.

"Сподіваюся, така помилка, як на 800 метрів, не повториться, – сказав в ефірі UA:Перший Романчук. – Постараюся реалізувати себе на сто відсотків"

Напередодні Романчук пообіцяв, що до "бронзи" спробує додати "золото".

Відзначимо, що з шостим часом до фіналу на 1500 метрів потрапив ще один українець – Сергій Фролов. Тож в одному запливі в неділю можемо отримати відразу дві медалі.

1500 м, вільний стиль, чоловіки. Кваліфікація

Михайло Романчук та Марина Бех / Фото: НОК України

Усі українські медалісти Ігор

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Джерело: Сегодня|Спорт

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