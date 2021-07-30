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Это пугает! Украинец Романчук показал лучшее время в отборочном заплыве на 1500 метров

30 июля, 15:27

Олег Люлька

Лучшее время у нашего пловца было и в квалификации на 800-метровке – а затем в финале он стал всего лишь бронзовым. Но в этот раз Романчук обещает "золото"

Михаил Романчук / Фото: Reuters

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл квалификацию на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14.45,99. И тут не знаешь – радоваться или беспокоиться.

Ранее в финал на 800-метровке Романчук вообще попал с олимпийским рекордом в отборе – а затем в самом уже медальном заплыве едва взял "бронзу", посетовав, что выплеснул всего себя в квалификации.

Не повторяет ли Романчук сейчас ту же ошибку?

Узнаем в воскресенье, 1 августа, в 4:44 утра по Киеву, когда у пловцов в Токио состоится финал на 1500 метров.

"Надеюсь, такая ошибка, как на 800 метров, не повторится, – сказал в эфире UA:Перший Романчук. – Постараюсь реализовать себя на сто процентов"

Накануне Романчук пообещал, что к "бронзе" попробует добавить "золото".

Отметим, что с шестым временем в финал на 1500 метров попал еще один украинец – Сергей Фролов. Так что в одном заплыве в воскресенье можем получить сразу две медали.

1500 м, вольный стиль, мужчины. Квалификация

Михаил Романчук и Марина Бех / Фото: НОК Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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