Это пугает! Украинец Романчук показал лучшее время в отборочном заплыве на 1500 метров

Михаил Романчук / Фото: Reuters
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл квалификацию на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14.45,99. И тут не знаешь – радоваться или беспокоиться.
Ранее в финал на 800-метровке Романчук вообще попал с олимпийским рекордом в отборе – а затем в самом уже медальном заплыве едва взял "бронзу", посетовав, что выплеснул всего себя в квалификации.
Не повторяет ли Романчук сейчас ту же ошибку?
Узнаем в воскресенье, 1 августа, в 4:44 утра по Киеву, когда у пловцов в Токио состоится финал на 1500 метров.
"Надеюсь, такая ошибка, как на 800 метров, не повторится, – сказал в эфире UA:Перший Романчук. – Постараюсь реализовать себя на сто процентов"
Накануне Романчук пообещал, что к "бронзе" попробует добавить "золото".
Отметим, что с шестым временем в финал на 1500 метров попал еще один украинец – Сергей Фролов. Так что в одном заплыве в воскресенье можем получить сразу две медали.
1500 м, вольный стиль, мужчины. Квалификация
- 1. Михаил Романчук (Украина) – 14.45,99
- 2. Фоберт Финке (США) – 14.47,20
- 3. Флориан Велброк (Германия) – 14.48,53
- 4. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14.49,17
- 5. Даниэль Джервис (Великобритания) – 14.50,22
- 6. Сергей Фролов (Украина) – 14.51,83
- 7. Феликс Аубек (Австрия) – 14.51,88
- 8. Кирилл Мартынычев (ОКР) – 14.52,66
Михаил Романчук и Марина Бех / Фото: НОК Украины
Все украинские медалисты Игр
- Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;
- Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;
- Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;
- Михаил Романчук (плавание) – бронза.
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