22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Це дуже сексуально: Марина Бех підкреслила своє тату крихітним бікіні

Андрій Трофімов
22 листопада, 12:58
Спортсменка поцікавилася, як краще провести вихідний – піти в басейн або повалятися в ліжку

Марина довго ховала своє нове тату / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка української легкої атлетики Марина Бех-Романчук нещодавно зробила татуювання на пікантному місці. Тепер спортсменка продемонструвала малюнок на своєму тілі. Вона запостила у соцмережі фото у яскравому бікіні.

"Довгоочікуваний вихідний. Як його краще провести: у купальнику біля басейну чи ліниво у ліжку?" – поцікавилася Марина в Instagram.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибка в довжину перекваліфікувалася в спринтерку.

Зацініть чемпіонку Європи у новій ролі:

Реклама

Марині Бех – 26 років. Вона чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор-2019 у стрибках у довжину. Срібна призерка чемпіонату світу-2019, чемпіонка Європи-2021.

На Олімпіаді Токіо Марина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

2018 року вийшла заміж за плавця Михайла Романчука.

Реклама

Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху / Фото: Instagram


Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram