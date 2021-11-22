Это очень сексуально: Марина Бех подчеркнула свое тату крохотным бикини

Марина долго скрывала свое новое тату / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук недавно сделала татуировку на пикантном месте. Теперь же спортсменка продемонстрировала рисунок на своем теле. Она запостила в соцсети фото в ярком бикини.

"Долгожданный выходной. Как его лучше провести: в купальнике возле бассейна или лениво в кровати?" – поинтересовалась Марина в Instagram.

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Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Зацените чемпионку Европы в новой роли:

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Марине Бех – 26 лет. Она чемпионка и бронзовая призерка Европейских игр-2019 в прыжках в длину. Серебряная призерка чемпионата мира-2019, чемпионка Европы-2021.

На Олимпиаде в Токио Марина сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

В 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука.

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Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше / Фото: Instagram



