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Це треба бачити! Фантастичний кидок зірки НБА з 19-ти метрів

Сергій Шаховець
16 грудня, 17:41
Захисник Нью-Орлінс Пеліканс виконав неймовірний кидок зі своєї половини, який приніс перемогу його команді

Девонте Грем, Нью-Орлеан Пеліканс

У поєдинку регулярного чемпіонату НБА зустрічалися команди Нью-Орлінс Пеліканс та Оклахома-Сіті Тандер.

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За кілька секунд до закінчення зустрічі рахунок на табло був рівним – 110:110. Захисник Пеліканс Девонте Грем зважився на авантюрний кидок зі своєї половини поля і точно влучив у кільце.

У момент кидка Грем знаходився на відстані 18,6 метра.

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Це найбільш дальній переможний кидок у НБА за останні 25 років.

Раніше ми писали, що колишній гравець НБА Іман Шамперт потрапив у аварію. Баскетболіст розбив свою дорогу машину.