Це треба бачити! Фантастичний кидок зірки НБА з 19-ти метрів

Девонте Грем, Нью-Орлеан Пеліканс

У поєдинку регулярного чемпіонату НБА зустрічалися команди Нью-Орлінс Пеліканс та Оклахома-Сіті Тандер.

Читайте також: Залитий кров'ю баскетболіст бігав по зірку НБА. Спекотні розбирання гігантів

Реклама

За кілька секунд до закінчення зустрічі рахунок на табло був рівним – 110:110. Захисник Пеліканс Девонте Грем зважився на авантюрний кидок зі своєї половини поля і точно влучив у кільце.

У момент кидка Грем знаходився на відстані 18,6 метра.

Реклама

Це найбільш дальній переможний кидок у НБА за останні 25 років.

Раніше ми писали, що колишній гравець НБА Іман Шамперт потрапив у аварію. Баскетболіст розбив свою дорогу машину.