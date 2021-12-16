Это нужно видеть! Фантастический бросок звезды НБА с 19-ти метров

Девонте Грэм, Нью-Орлеан Пеликанс / Фото: Getty Images

В поединке регулярного чемпионата НБА встречались команды Нью-Орлеан Пеликанс и Оклахома-Сити Тандер.

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За несколько секунд до окончания встречи счет на табло был равным – 110:110. Защитник Пеликанс Девонте Грэм решился на авантюрный бросок со своей половины поля и точно попал в кольцо.

В момент броска Грэм находился на расстоянии 18,6 метра.

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Это самый дальний победный бросок в НБА за последние 25 лет.

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