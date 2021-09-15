14 вересня 19:45
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Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 22:00
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 22:00
Барселона 0
Баварія 3
14 вересня 22:00
Челсі 1
Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 вересня 22:00
Лілль 0
Вольфсбург 0
14 вересня 22:00
Вільярреал 2
Аталанта 2
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Це не Шапаренко: названо найкращого гравця Динамо в матчі з Бенфікою

Олег Люлька
15 вересня, 09:12
Найвищу оцінку за нічийний поєдинок Ліги чемпіонів з лісабонцями на Олімпійському у киян отримав воротар Денис Бойко

Бойко - найкращий гравець Динамо в матчі з Бенфікою / Фото: Getty Images

Аналітики WhoScored назвали Дениса Бойка найкращим гравцем Динамо в матчі з Бенфікою 0:0, виставивши йому 7,6 бала – з 10 можливих.

Відзначимо, що Бойко кілька разів врятував Динамо від пропущеного гола, зокрема, парирував удар впритул від колишнього форварда киян Романа Яремчука, який нині виступає за Бенфіку.

На дві десяті менше від аналітиків дісталося Миколі Шапаренку (7,4), який на останніх секундах забив гол, який встиг відсвяткувати разом з усім "Олімпійським" і багатомільйонною телеаудиторією.

На жаль, гол Шапаренка був скасований – після перегляду відеоповтору судді зафіксували офсайд у Дениса Гармаша, який виконував подачу.

А найнижчу оцінку в складі Динамо (6,0) отримав білоруський форвард Ілля Шкурін, якого на 59-й хвилині замінив Гармаш.

ОЦІНКИ ГРАВЦІВ ДИНАМО

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Динамо – Бенфіка – 0:0 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, котра очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

Читайте також: Динамо – Бенфіка та інші: результати матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.

ОГЛЯД МАТЧУ

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