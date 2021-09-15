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Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
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Зальцбург 1
14 сентября 22:00
Динамо 0
Бенфика 0
14 сентября 22:00
Барселона 0
Бавария 3
14 сентября 22:00
Челси 1
Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 сентября 22:00
Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
Вильярреал 2
Аталанта 2
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Это не Шапаренко: назван лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

Олег Люлька
15 сентября, 09:12
Самую высокую оценку за ничейный поединок Лиги чемпионов с лиссабонцами на Олимпийском у киевлян получил вратарь Денис Бойко

Бойко - лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images

Аналитики WhoScored назвали Дениса Бойко лучшим игроком Динамо в матче с Бенфикой 0:0, выставив ему 7,6 балла – из 10 возможных.

Отметим, что Бойко несколько раз спас Динамо от пропущенного гола, в частности, парировав удар в упор от бывшего форварда киевлян Романа Яремчука, ныне выступающего за Бенфику.

На две десятых меньше от аналитиков досталось Николаю Шапаренко (7,4), который на последних секундах забил гол, который успел отпраздновать вместе со всем "Олимпийским" и многомиллионной телеаудиторией.

Увы, гол Шапаренко был отменен – после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали офсайд у Дениса Гармаша, выполнявшего подачу.

А самую низкую оценку в составе Динамо (6,0) получил белорусский форвард Илья Шкурин, которого на 59-й минуте заменил Гармаш.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ ДИНАМО

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Динамо – Бенфика – 0:0 / Фото: Getty Images

Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

ОБЗОР МАТЧА

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