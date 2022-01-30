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Це не на фарт! Воротарю Динамо подарували те саме, що й Усику

Андрій Трофімов
30 січня, 16:21
Голкіпер киян Денис Бойко отримав із Англії футболку з нефартовим номером

Миколенко зробив однакові подарунки Усику і Бойку / Фото: Колаж: Сьогодні

Воротар Динамо Денис Бойко на прізвисько Кінг-Конг похвалився подарунком до 34-ліття, який отримав від свого колишнього одноклубника, а нині гравця Евертона Віталія Миколенка.

Миколенко презентував Бойку свою футболку Евертона з 19-м номером та автографом на спині.

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"Дякую, Іриско", – написав Денис Бойко Віталію Миколенко у своїх сторіз.

Нагадаємо, Іриски – прізвисько футболістів Евертона.

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Цікаво, що раніше свою футболку Евертона (тільки не білу, а синю) із дев'ятнадцяткою на спині Миколенко подарував Олександру Усику, отримавши натомість від того боксерську рукавичку.

Відзначимо, що 19-й номер – нефартовий для гравців Евертона. У попередніх футболістів, які виступали з цією цифрою на спині, кар'єра в клубі з Ліверпуля не склалася.

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Наразі Миколенко в Евертоні відновлюється після травми спини, яка зламала кар'єру в Англії іншого українця – Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні