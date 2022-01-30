Это не на фарт! Вратарю Динамо подарили то же, что и Усику

Миколенко сделал одинаковые подарки Усику и Бойко / Фото: Коллаж: Сегодня

Вратарь Динамо Денис Бойко по прозвищу Кинг-Конг похвастался подарком к 34-летию, который получил от своего бывшего одноклубника, а ныне игрока Эвертона Виталия Миколенко.

Миколенко презентовал Бойко свою футболку Эвертона с 19-м номером и автографом на спине.

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"Спасибо, Ириска", – поблагодарил Денис Бойко Виталия Миколенко в своих сториз.

Напомним, Ириски – прозвище футболистов Эвертона.

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Интересно, что ранее свою футболку Эвертона (только не белую, а синюю) с девятнадцаткой на спине Миколенко подарил Александру Усику, получив взамен от того боксерскую перчатку.

Отметим, что 19-й номер – неудачный для игроков Эвертона. У предыдущих футболистов, выступавших с этой цифрой на спине, карьера в ливерпульском клубе не заладилась.

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Сейчас Миколенко в Эвертоне восстанавливается после травмы спины, сломавшей карьеру в Англии другого украинца – Андрея Шевченко.