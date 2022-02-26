8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Це потужно! Найкращий футболіст світу – з прапором України (фото)

Павло Василенко
26 лютого, 21:35
Слідом за Пеле, Домініком Гашеком та іншими зірками світового спорту Україну у війні проти Росії підтримав і Роберт Левандовський

Левандовський з українською капітанською пов'язкою / Фото: Reuters

Польський нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський, визнаний найкращим футболістом світу-2021 за версією ФІФА, у суботньому матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта грав із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України.

Так Левандовський висловив підтримку Україні у відбитті повномасштабного вторгнення Росії, жертвами якого стало вже чимало мирних жителів нашої країни.

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Українська капітанська пов'язка виявилася фартовою для Левандовського – його Баварія в гостях обіграла Айнтрахт 1:0.

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Нагадаємо, раніше збірна Польщі, лідером якої є Роберт Левандовський, відмовилася грати з Росією матч плей-оф за вихід на ЧС-2022, який мав би відбутися у Москві 24 березня – навіть під загрозою технічної поразки.