Це потужно! Найкращий футболіст світу – з прапором України (фото)

Левандовський з українською капітанською пов'язкою / Фото: Reuters

Польський нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський, визнаний найкращим футболістом світу-2021 за версією ФІФА, у суботньому матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта грав із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України.

Так Левандовський висловив підтримку Україні у відбитті повномасштабного вторгнення Росії, жертвами якого стало вже чимало мирних жителів нашої країни.

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Українська капітанська пов'язка виявилася фартовою для Левандовського – його Баварія в гостях обіграла Айнтрахт 1:0.

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Нагадаємо, раніше збірна Польщі, лідером якої є Роберт Левандовський, відмовилася грати з Росією матч плей-оф за вихід на ЧС-2022, який мав би відбутися у Москві 24 березня – навіть під загрозою технічної поразки.