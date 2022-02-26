8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Это мощно! Лучший футболист мира – с флагом Украины (фото)

Павел Василенко
26 февраля, 21:35
Вслед за Пеле, Домиником Гашеком и другими звездами мирового спорта Украину в войне против России поддержал и Роберт Левандовски

Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

Польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира-2021 по версии ФИФА, в субботнем матче чемпионата Германии против Айнтрахта играл с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.

Так Левандовски выразил поддержку Украине в отражении полномасштабного вторжения России, жертвами которого стало уже и немало мирных жителей нашей страны.

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Украинская капитанская повязка оказалась фартовой для Левандовски – его Бавария в гостях обыграла Айнтрахт 1:0.

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Напомним, ранее сборная Польши, лидером котором является Роберт Левандовски, отказалась играть с Россией матч плей-офф за выход на ЧМ-2022, который должен был бы состояться в Москве 24 марта – даже под угрозой технического поражения.