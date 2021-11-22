Це шматок моєї роботи: Шевченко присвоїв собі заслугу виходу України в плей-офф ЧС-2022

Шевченко і Петраков / Фото: REUTERS

Національна команда розпочинала кваліфікацію під керівництвом Шеви, але у трьох стартових матчах здобула три нічиїх.

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Потім у серпні Шевченко пішов із команди, а на його місце прийшов Олександр Петраков. Під його керівництвом збірна України тричі зіграла внічию та двічі виграла, чого вистачило для другого місця у групі.

До речі, збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022.

Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

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"Вітаю команду. Зробив пост перед матчем, привітав хлопців після. З деякими зідзвонювалися. Дуже радий. Це великий шматок і моєї роботи, мого тренерського штабу. Дивитимемося, стежитимемо. Для мене і мого штабу збірна завжди буде рідною командою", – цитує Шеву Tribuna.com.

Нагадаємо, вчора Шевченко дебютував на посаді головного тренера Дженоа, але програв перший матч Ромі Жозе Моурінью.

Раніше ми писали, що Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок. Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка.