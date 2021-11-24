Це катастрофа: тренери пачками відмовляються працювати з Роналду

Лопетегі та Луїс Енріке вівдмовили МЮ / Фото: Reuters
Головною метою керівництва МЮ є Зінедін Зідан, але він сам не бажає працювати у клубі, та ще побічно заважає призначенню Маурісіо Почеттіно.
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Справа в тому, що аргентинець є чинним тренером Парі Сен-Жермен. Парижани готові його відпустити, але його потенційний змінник Зідан, за інформацією AS , і тут уперся рогом.
Але на цьому перелік відмовників не закінчується. Раніше ми писали, що очолити МЮ відмовився найкращий тренер Європи Роберто Манчіні. Можливо, він чекає на зустріч з Україною.
А слідом за ним від можливості попрацювати з Кріштіану Роналду відмовилися два іспанські фахівці – Луїс Енріке і Хулен Лопетегі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Перший готується виступити зі збірною Іспанії на ЧС-2022, а тренер Севільї навіть не став вислуховувати "абсурдну пропозицію".