24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Це катастрофа: тренери пачками відмовляються працювати з Роналду

Олександр Трикіша
24 листопада, 18:02
Після звільнення Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед зіткнувся з несподіваною проблемою – ніхто не хоче працювати у легендарному клубі

Лопетегі та Луїс Енріке вівдмовили МЮ / Фото: Reuters

Головною метою керівництва МЮ є Зінедін Зідан, але він сам не бажає працювати у клубі, та ще побічно заважає призначенню Маурісіо Почеттіно.

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Справа в тому, що аргентинець є чинним тренером Парі Сен-Жермен. Парижани готові його відпустити, але його потенційний змінник Зідан, за інформацією AS , і тут уперся рогом.

Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно / Фото: Колаж: Сьогодні

Але на цьому перелік відмовників не закінчується. Раніше ми писали, що очолити МЮ відмовився найкращий тренер Європи Роберто Манчіні. Можливо, він чекає на зустріч з Україною.

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А слідом за ним від можливості попрацювати з Кріштіану Роналду відмовилися два іспанські фахівці – Луїс Енріке і Хулен Лопетегі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Перший готується виступити зі збірною Іспанії на ЧС-2022, а тренер Севільї навіть не став вислуховувати "абсурдну пропозицію".