Через Україну? Найкращий тренер Європи відмовився очолити МЮ

Роберто Манчіні, під керівництвом якого збірна Італії виграла чемпіонат Європи, відмовився кинути її заради роботи біля керма манкуніанців

Роберто Манчіні / Фото: AFP

Манчестер Юнайтед, який минулих вихідних звільнив Уле Гуннара Сульшера, запропонував стати новим тренером команди коучу італійської збірної Роберто Манчіні.

Але 56-річний фахівець відповів відмовою.

Реклама

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк у себе в Twitter.

Роберто Манчіні заявив керівництву МЮ, що його пріоритет нині – вивести збірну Італії на чемпіонат світу-2022 у Катарі. У березні на "Скуадру адзурру" чекають стикові матчі. І одним із потенційних суперників італійців є Україна – жеребкування відбудеться 26 листопада.

Роберто Манчіні / Фото: Reuters

Реклама

Також не варто забувати, що з 2009 до 2013 року Манчіні очолював Манчестер Сіті – і призначення коучем МЮ зробило б його ворогом для фанів колишньої команди.

Щодо МЮ, то до шорт-листа претендентів на посаду головного тренера Юнайтед входять Унаї Емері (Вільярреал), Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Хулен Лопетегі (Севілья) та Брендан Роджерс (Лестер).

Як ми писали раніше, Зінедіна Зідана до МЮ не пустила дружина.

Реклама

Огляд останньої гри МЮ за Сульшера