24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Это катастрофа: тренеры пачками отказываются работать с Роналду

Александр Трикиша
24 ноября, 18:02
После увольнения Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед столкнулся с неожиданной проблемой – никто не хочет работать в легендарном клубе

Лопетеги и Луис Энрике отказали МЮ / Фото: Reuters

Главной целью руководства МЮ является Зинедин Зидан, но он сам не желает работать в клубе, да еще косвенно мешает назначению Маурисио Почеттино.

Читайте также: Зидан или "манкунианские сердца". Кто будет спасать Манчестер Юнайтед после ухода Сульшера

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Дел в том, что аргентинец является действующим тренером Пари Сен-Жермен. Парижане готовы его отпустить, но его потенциальный сменщик Зидан, по информации AS, и тут уперся рогом.

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино / Фото: Коллаж: Сегодня

Но на этом список отказников не заканчивается. Ранее мы писали, что возглавить МЮ отказался лучший тренер Европы Роберто Манчини. Возможно, он ждет встречи с Украиной.

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А следом за ним от возможности поработать с Криштиану Роналду отказались два испанских специалиста – Луис Энрике и Хулен Лопетеги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Первый готовится выступить со сборной Испании на ЧМ-2022, а тренер Севильи даже не стал выслушивать "абсурдное предложение".