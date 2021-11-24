Это катастрофа: тренеры пачками отказываются работать с Роналду

Лопетеги и Луис Энрике отказали МЮ / Фото: Reuters
Главной целью руководства МЮ является Зинедин Зидан, но он сам не желает работать в клубе, да еще косвенно мешает назначению Маурисио Почеттино.
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Дел в том, что аргентинец является действующим тренером Пари Сен-Жермен. Парижане готовы его отпустить, но его потенциальный сменщик Зидан, по информации AS, и тут уперся рогом.
Но на этом список отказников не заканчивается. Ранее мы писали, что возглавить МЮ отказался лучший тренер Европы Роберто Манчини. Возможно, он ждет встречи с Украиной.
А следом за ним от возможности поработать с Криштиану Роналду отказались два испанских специалиста – Луис Энрике и Хулен Лопетеги, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Первый готовится выступить со сборной Испании на ЧМ-2022, а тренер Севильи даже не стал выслушивать "абсурдное предложение".