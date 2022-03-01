Це гріх! Володар "Золотого м'яча" звернувся до окупантів

Блохін закликав зупинити війну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Один з найкращих футболістів в історії українського футболу, володар "Золотого м'яча" 1975 року Олег Блохін не зміг залишитися осторонь подій в Україні.

Колишній тренер збірної України та київського Динамо записав емоційне звернення на своїй сторінці у Instagram.

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"Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед, військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська.

Ви боретесь не лише з воїнами України, а й із мирним населенням. Це недопустимо. Це гріх.

В Україні розбомблені міста та села. Я корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані.

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Футбол, якому я відданий і віддав все своє життя, продовжує зазнавати втрат ще з початку окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Збірні команди повністю припинили підготовку. Зупинено всі спортивні заходи. Спортсмени замість занять спортом змушені захищати Батьківщину.

Світові футбольні та спортивні федерації засудили ваші дії, усуваючи збірні РФ та РБ від участі у міжнародних турнірах.

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Ви закриваєте спадщину світу. Ви закриваєте світ для росіян та білорусів. Схаменіться. Відведіть війська. Припиніть цю війну.

Молюся за нашу Україну!" – написав Блохін.

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