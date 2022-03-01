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Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
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Это грех! Обладатель "Золотого мяча" обратился к оккупантам

Любомир Луканюк
1 марта, 19:23
Легендарный форвард киевского Динамо Олег Блохин призвал Россию и Беларусь прекратить войну в Украине

Блохин призвал остановить войну / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Один из лучших футболистов в истории украинского футбола, обладатель "Золотого мяча" 1975 года Олег Блохин не смог остаться в стороне от событий в Украине.

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо записал эмоциональное обращение на своей странице в Instagram.

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"Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего, военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска.

Вы сражаетесь не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это грех.

В Украине разбомблены города и села. Я коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены.

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Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери еще с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сборные команды полностью прекратили подготовку. Остановлены все спортивные мероприятия. Спортсмены вместо занятий спортом вынуждены защищать Родину.

Мировые футбольные и спортивные федерации осудили ваши действия, устраняя сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах.

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Вы закрываете наследие мира. Вы закрываете мир для русских и белорусов. Опомнитесь. Отведите войска. Прекратите эту войну.

Молюсь за нашу Украину!" – написал Блохин.

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