Це для тебе, Україно! Фінляндія присвятила перемогу над Росією українцям

Фінляндія стала Олімпійським чемпіоном по хокею / Фото: REUTERS

Сьогодні Фінляндія здобула вольову перемогу над Росією з рахунком 2:1 та вперше в історії здобула золоті медалі Олімпіади.

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Одна з фінських хокейних спільнот у Facebook присвятила перемогу національної команди Україні!

"Це для тебе, Україно. Залишайся сильною", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після перемоги фінські хокеїсти не стримували емоцій у роздягальні. Вони танцювали майже голі та обливали головного тренера шампанським.

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Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази вигравали бронзу.

До речі, ми писали, що росіяни вже помстилися за фіаско. Фіна звільнили з російського клубу за гол на Олімпіаді. Хокейний клуб Авангард з Києва відреагував на перемогу збірної Фінляндії над командою РОК у фіналі Олімпійських ігор у Пекіні.