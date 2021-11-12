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Це було божевільно! Прем'єра кліпу із зіркою українського спорту

Андрій Трофімов
12 листопада, 11:18
Чемпіонка Європейських ігор Марина Бех-Романчук стала головною героїнею кліпу гурту Антитіла, прем'єра якого відбулася сьогодні

Марина Бех-Романчук під час зйомок кліпу

Одна з найкрасивіших спортсменок України взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка у довжину перекваліфікувалася у спринтерку.

Сьогодні відбулася прем'єра кліпу на пісню "Стань". Там у головній ролі чемпіона Європи та переможниця Європейських ігор у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук.

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"Божевільний досвід, море емоцій і фантастичний результат", – прокоментувала свою участь у зйомках Марина.

А нещодавно ми розповідали, як Марина Бех-Романчук зробила собі татуювання, але поки що вирішила не показувати його підписникам у соцмережах.

Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Марина Бех-Романчук зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

Марина стрибнула на 6.88 / Фото: REUTERS