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Это было безумно! Премьера клипа со звездой украинского спорта

Андрей Трофимов
12 ноября, 11:18
Чемпионка Европейских игр Марина Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы Антитела, премьера которого состоялась сегодня

Марина Бех-Романчук во время съемок клипа

Одна из самых красивых спортсменок Украины приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Сегодня состоялась премьера клипа на песню "Стань". Там в главной роли чемпиона Европы и победительница Европейских игр в прыжках в длину Марина Бех-Романчук.

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"Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат", – прокомментировала свое участие в съемках Марина.

А недавно мы рассказывали, как Марина Бех-Романчук сделала себе татуировку, но пока решила не показывать ее подписчикам в соцсетях.

Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы Антитела / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

Марина прыгнула на 6.88 / Фото: REUTERS