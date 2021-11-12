Это было безумно! Премьера клипа со звездой украинского спорта

Марина Бех-Романчук во время съемок клипа

Одна из самых красивых спортсменок Украины приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Сегодня состоялась премьера клипа на песню "Стань". Там в главной роли чемпиона Европы и победительница Европейских игр в прыжках в длину Марина Бех-Романчук.

Реклама

"Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат", – прокомментировала свое участие в съемках Марина.

А недавно мы рассказывали, как Марина Бех-Романчук сделала себе татуировку, но пока решила не показывать ее подписчикам в соцсетях.

Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы Антитела / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.