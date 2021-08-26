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Це була гра року: Шахтар пройшов Монако і замахнувся на ПСЖ

Андрій Трофімов
26 серпня, 08:23
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував вихід команди в груповий етап Ліги чемпіонів і назвав бажаного суперника

Перший тайм інфарктний - Палкін

У неймовірному за напругою і драматизмом матчі донецький Шахтар пройшов Монако і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

Після матчу гру прокоментував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Перший тайм інфарктний. Ми взагалі не грали в свій футбол, деякі гравці випадали. Перший тайм був за Монако повністю. Спасибі уболівальникам, що залишалися до останнього навіть при рахунку 0:2. Підтримували нас.

Молодим хлопцям потрібен час. Це була гра сезону для нас, але ми вже в групі Ліги чемпіонів, а там нам буде легше відточувати те, що Роберто Де Дзербі хоче бачити.

Якщо брати економічну сторону медалі, то це була дуже важлива гра. І як з точки зору бонусів УЄФА, так і тих гравців, яких ми придбали. Так що з усіх точок зору, в тому числі економічної, це була гра року.

Жеребкування групи? Хлопці жартують, що можна було з ПСЖ зустрітися, там утворився непоганий підбір гравців. Буде цікаво подивитися", – сказав Палкін.

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Нагадаємо, що свого суперника по Лізі чемпіонів Шахтар дізнається вже сьогодні. Жеребкування групового етапу розпочнеться о 19:00.

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