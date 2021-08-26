Динамо, Шахтар і інші: всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Україну в головному єврокубковому турнірі представлять два клуби – Динамо і Шахтар!

Шахтар вибив Монако з Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар за сумою двох матчів здолав Монако в плей-офф раунді, а Динамо автоматично потрапило в груповий етап в статусі чемпіона України.

Як пройде жеребкування

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Всі команди будуть розділені на чотири кошики по вісім команд, згідно з клубним рейтингом. Відзначимо, що в першому кошику зібрані чемпіони ТОП-6 ліг плюс переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону.

Далі під час жеребкування 26 серпня (19:00) команди будуть розділені на вісім груп по чотири команди.

В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

Відзначимо, що український тренер Юрій Вернидуб сенсаційно вивів Шериф в груповий етап Ліги чемпіонів. Клуб з Молдови вперше в історії зіграє в групі ЛЧ.

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Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

КОШИК 1

Челсі (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

Інтер (Італія)

Лілль (Франція)

Спортинг (Португалія)

КОШИК 2

Реал (Іспанія)

Барселона, Іспанія)

Ювентус (Італія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Парі Сен-Жермен (Франція)

Ліверпуль (Англія)

Севілья (Іспанія)

Боруссія Д (Німеччина)

КОШИК 3

Порту (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Шахтар (Україна)

Лейпциг (Німеччина)

Зальцбург (Австрія)

Бенфіка (Португалія)

Аталанта (Італія)

Зеніт (Росія)

КОШИК 4

Бешикташ (Туреччина)

Динамо К (Україна)

Брюгге (Бельгія)

Янг Бойз (Швейцарія)

Мілан (Італія)

Мальме (Швеція)

Вольфсбург (Німеччина)

Шериф (Молдова)

Коли матчі групового етапу: