Браво, Шахтар! Гірники пробилися в Лігу чемпіонів – в п'ятий раз поспіль!

Донецький Шахтар у героїчному поєдинку вирвав нічию у французького Монако в матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пробився в груповий етап турніру

Шахтар пробився в груповий етап. Після 1: 0 у Франції гірники зіграли 2:2 з Монако / Фото: Getty Images

Після перемоги в першому матчі тиждень тому у Франції "гірники" мали перевагу над своїм суперником.

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Однак французи швидко його нівелювали, відкривши рахунок уже на 18-й хвилині – після потужного удару П'ятов відбив м'яч перед собою, а першим на добивання встиг капітан монегасків Віссам Бен Єддер.

Незадовго до перерви Бен Єддер оформив дубль і вивів Монако вперед. Цей рахунок вже ніяк не влаштовував Шахтар.

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У перерві Роберто Де Дзербі випустив Ісмаїлі, а по ходу другого тайму на полі з'явився Марлос. Стара гвардія продемонструвала, що їх поки рано списувати з рахунків.

На 74-й хвилині зустрічі Марлос відгукнувся на передачу Траоре в штрафній і красиво пробив повз голкіпера. Рефері переглянув епізод за допомогою VAR, але все ж зарахував взяття воріт.

Ще рік назад Монако після 90 хвилин святкувало б перемогу за сумою двох матчів, але в цьому сезоні УЄФА скасував правило виїзного гола, тому їх два голи в Харкові нічого не значать – за сумою двох матчів рахунок 2:2, а це значить, що попереду додатковий час!

А в додатковий час вирішальним став епізод на початку другого додаткового тайму. Ярослав Мудрик втік по флангу і зробив простріл у штрафну, але влучив у ногу захисника. Однак м'яч по безглуздій траєкторії пролетів над воротарем і влетів в сітку воріт.

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У час, що залишився, Шахтар не дозволив супернику забити і втримав путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Браво!