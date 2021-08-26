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Это была игра года: Шахтер прошел Монако и замахнулся на ПСЖ

Андрей Трофимов
26 августа, 08:23
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов и назвал желаемого соперника

Первый тайм инфарктный - Палкин

В невероятном по напряжению и драматизму матче донецкий Шахтер прошел Монако и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

После матча игру прокомментировал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

"Первый тайм инфарктный. Мы вообще не играли в свой футбол, некоторые игроки выпадали. Первый тайм был за Монако полностью. Спасибо болельщикам, что оставались до последнего даже при счете 0:2. Поддерживали нас.

Молодым ребятам нужно время. Это была игра сезона для нас, но мы уже в группе Лиги чемпионов, а там нам будет легче оттачивать то, что Роберто Де Дзерби хочет видеть.

Если брать экономическую сторону медали, то это была очень важная игра. И как с точки зрения бонусов УЕФА, так и тех игроков, которых мы приобрели. Так что со всех точек зрения, в том числе экономической, это была игра года.

Жеребьевка группы? Ребята шутят, что можно было с ПСЖ встретиться, там образовался неплохой подбор игроков. Будет интересно посмотреть", – сказал Палкин.

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Напомним, что своего соперника по Лиге чемпионов Шахтер узнает уже сегодня. Жеребьевка группового этапа начнется в 19:00.

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