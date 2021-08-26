Браво, Шахтер! Горняки пробились в Лигу чемпионов – в пятый раз подряд!

После победы в первом матче неделю назад во Франции "горняки" имели преимущество над своим соперником.
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Однако французы быстро его нивелировали, открыв счет уже на 18-й минуте – после мощного удара Пятов отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел капитан монегасков Виссам Бен Йеддер.
Незадолго до перерыва Бен Йеддер оформил дубль и вывел Монако вперед. Этот счет уже никак не устраивал Шахтер.
В перерыве Роберто Де Дзерби выпустил Исмаили, а по ходу второго тайма на поле появился Марлос. Старая гвардия продемонстрировала, что их пока рано списывать со счетов.
На 74-й минуте встречи Марлос откликнулся на передачу Траоре в штрафной и красиво пробил мимо голкипера. Рефери пересмотрел эпизод с помощью VAR, но все же засчитал взятие ворот.
Еще год назад Монако после 90 минут праздновало победу по сумме двух матчей, но в этом сезоне УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому их два гола в Харькове ничего не значат – по сумме двух матчей счет 2:2, а это значит, что впереди дополнительное время!
А в дополнительное время решающим стал эпизод в начале второго дополнительного тайма. Ярослав Мудрик убежал по флангу и сделал прострел в штрафную, но попал в ногу защитника. Однако мяч по нелепой траектории пролетел над вратарем и влетел в сетку ворот.
В оставшееся время Шахтер не позволил сопернику забить и удержал путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Браво!