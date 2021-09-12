Є життя після катастрофи! Доведено Маріуполем

Глядачі побачили багато голів / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Маріуполь просто катастрофічно почав нинішній чемпіонат України з футболу. Після нічиї в першому турі, команда програла п'ять матчів поспіль!

Читайте також: А де борода? Коломойський прийшов на футбол, примірявши новий імідж

Команда, яка ще два роки тому грала в єврокубках, скотилася на дно турнірної таблиці. На обрії з'явилася Перша ліга.

Але, схоже, клуб почав виходити з крутого піке. Сьогодні в сьомому турі УПЛ маріупольці привезли три очки з Ковалівки.

Колос пропустив два голи до перерви. Спочатку Кащук зі штрафного влучив у штангу, а Топалов встиг на добивання.

А потім Кащук вивів один на один Кулакова, який відправив другий м'яч у ворота господарів.

Реклама

Незабаром Кулаков ледь не оформив дубль, але з кута воротарського не влучив.

Колос включився в другому таймі. Після прострілу Ренана повернув інтригу гол Лисенка.

А коли ковалівці пішли на штурм, нарвалися на разючу контратаку. І Топалов оформив дубль.

Колос – Маріуполь – 1:3

Голи: Лисенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Ця перемога дозволила Маріуполю покинути останнє місце в турнірній таблиці. Але разом з Колосом вони як і раніше в зоні вильоту.