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Є життя після катастрофи! Доведено Маріуполем

Любомир Луканюк
12 вересня, 19:10
Свою першу перемогу в чемпіонаті України Маріуполь здобув у Ковалівці. Два голи у ворота Колоса забив Топалов

Глядачі побачили багато голів / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Маріуполь просто катастрофічно почав нинішній чемпіонат України з футболу. Після нічиї в першому турі, команда програла п'ять матчів поспіль!

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Команда, яка ще два роки тому грала в єврокубках, скотилася на дно турнірної таблиці. На обрії з'явилася Перша ліга.

Але, схоже, клуб почав виходити з крутого піке. Сьогодні в сьомому турі УПЛ маріупольці привезли три очки з Ковалівки.

Колос пропустив два голи до перерви. Спочатку Кащук зі штрафного влучив у штангу, а Топалов встиг на добивання.

А потім Кащук вивів один на один Кулакова, який відправив другий м'яч у ворота господарів.

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Незабаром Кулаков ледь не оформив дубль, але з кута воротарського не влучив.

Колос включився в другому таймі. Після прострілу Ренана повернув інтригу гол Лисенка.

А коли ковалівці пішли на штурм, нарвалися на разючу контратаку. І Топалов оформив дубль.

Колос – Маріуполь – 1:3
Голи: Лисенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Ця перемога дозволила Маріуполю покинути останнє місце в турнірній таблиці. Але разом з Колосом вони як і раніше в зоні вильоту.

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