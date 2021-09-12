Есть жизнь после катастрофы! Доказано Мариуполем

Зрители увидели много голов / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Мариуполь просто катастрофически начал нынешний чемпионат Украины по футболу. После ничьи в первом туре, команда проиграла пять матчей подряд!
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Команда, которая еще два года назад играла в еврокубках, скотилась на дно турнирной таблицы. На горизонте показалась Первая лига.
Но, похоже, клуб начал выходить из крутого пике. Сегодня в седьмом туре УПЛ мариупольцы увезли три очка из Ковалевки.
Колос пропустил два гола до перерыва. Сначала Кащук со штрафного попал в штангу, а Топалов успел на добивание.
А потом Кащук вывел один на один Кулакова, который отправил второй мяч в ворота хозяев.
Вскоре Кулаков едва не оформил дубль, но с угла вратарской промазал.
Колос включился во втором тайме. После прострела Ренана вернул интригу гол Лысенко.
А когда ковалевцы пошли на штурм, нарвались на разящую контратаку. И Топалов оформил дубль.
Колос – Мариуполь – 1:3
Голы: Лысенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)
Эта победа позволила Мариуполю покинуть последнее место в турнирной таблице. Но вместе с Колосом они по-прежнему в зоне вылета.