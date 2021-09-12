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Есть жизнь после катастрофы! Доказано Мариуполем

Любомир Луканюк
12 сентября, 19:10
Свою первую победу в чемпионате Украины Мариуполь одержал в Ковалевке. Два гола в ворота Колоса забил Топалов

Зрители увидели много голов / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Мариуполь просто катастрофически начал нынешний чемпионат Украины по футболу. После ничьи в первом туре, команда проиграла пять матчей подряд!

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Команда, которая еще два года назад играла в еврокубках, скотилась на дно турнирной таблицы. На горизонте показалась Первая лига.

Но, похоже, клуб начал выходить из крутого пике. Сегодня в седьмом туре УПЛ мариупольцы увезли три очка из Ковалевки.

Колос пропустил два гола до перерыва. Сначала Кащук со штрафного попал в штангу, а Топалов успел на добивание.

А потом Кащук вывел один на один Кулакова, который отправил второй мяч в ворота хозяев.

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Вскоре Кулаков едва не оформил дубль, но с угла вратарской промазал.

Колос включился во втором тайме. После прострела Ренана вернул интригу гол Лысенко.

А когда ковалевцы пошли на штурм, нарвались на разящую контратаку. И Топалов оформил дубль.

Колос – Мариуполь – 1:3
Голы: Лысенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Эта победа позволила Мариуполю покинуть последнее место в турнирной таблице. Но вместе с Колосом они по-прежнему в зоне вылета.

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