Є явний фаворит! Букмекери оцінили шанси Усика та Джошуа у бою-реванші

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нарешті стала відома дата бою реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок призначено на 20 серпня і відбудеться вона в Саудівській Аравії.

Локація – івент-хол "Jeddah Super Dome" у Джідді. Тим часом букмекери вже почали приймати ставки на переможця бою. На їхню думку, однозначним фаворитом є українець.

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Котирування на Усика варіюються від 1.40 до 1.50, тоді як на AJ можна поставити в середньому за 2.75. Пропонуємо порівняти коефіцієнти на поєдинок у різних компаніях:

КОМПАНІЯ УСИК НІЧИЯ ДЖОШУА Parimatch 1.50 20.00 2.75 Vbet 1.44 19.00 2.64 William Hill 1.40 16.00 2.87 bet365 1.40 - 2.75 SkyBet 1.50 20.00 2.75 PaddyPower 1.44 16.00 2.75 BetVictor 1.50 20.00 2.75 betfair 1.50 16.00 2.75 Unibet 1.52 16.00 2.50 Betway 1.44 16.00 2.75 Ladbrokes 1.50 16.00 2.62

Нагадаємо, що у вересні минулого року український боксер виграв бій у Ентоні Джошуа у Лондоні. Тріумф дозволив Усику завоювати чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

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До речі, на професійному рівні Усик провів 19 поєдинків та всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.