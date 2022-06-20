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Є явний фаворит! Букмекери оцінили шанси Усика та Джошуа у бою-реванші

Анатолій Дерека
20 червня, 07:13
Український боксер має більші шанси захистити свої чемпіонські титули. Розповідаємо про котирування букмекерів

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нарешті стала відома дата бою реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок призначено на 20 серпня і відбудеться вона в Саудівській Аравії.

Локація – івент-хол "Jeddah Super Dome" у Джідді. Тим часом букмекери вже почали приймати ставки на переможця бою. На їхню думку, однозначним фаворитом є українець.

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Котирування на Усика варіюються від 1.40 до 1.50, тоді як на AJ можна поставити в середньому за 2.75. Пропонуємо порівняти коефіцієнти на поєдинок у різних компаніях:

КОМПАНІЯ УСИК НІЧИЯ ДЖОШУА
Parimatch 1.5020.002.75
Vbet 1.4419.002.64
William Hill 1.4016.002.87
bet365 1.40-2.75
SkyBet 1.5020.002.75
PaddyPower 1.4416.002.75
BetVictor 1.5020.002.75
betfair 1.5016.002.75
Unibet 1.5216.002.50
Betway 1.4416.002.75
Ladbrokes 1.5016.002.62

Нагадаємо, що у вересні минулого року український боксер виграв бій у Ентоні Джошуа у Лондоні. Тріумф дозволив Усику завоювати чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

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До речі, на професійному рівні Усик провів 19 поєдинків та всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.