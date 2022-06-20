Есть явный фаворит! Букмекеры оценили шансы Усика и Джошуа в бое-реванше

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Наконец-то стала известна дата боя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поединок назначен на 20 августа и пройдет она в Саудовской Аравии.
Локация – ивент-холл "Jeddah Super Dome" в Джидде. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на победителя боя. По их мнению, однозначным фаворитом является украинец.
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Котировки на Усика варьируются от 1.40 до 1.50, тогда как на AJ можно поставить в среднем за 2.75. Предлагаем сравнить коэффициенты на поединок в разных компаниях:
|КОМПАНИЯ
|УСИК
|НИЧЬЯ
|ДЖОШУА
|Parimatch
|1.50
|20.00
|2.75
|Vbet
|1.44
|19.00
|2.64
|William Hill
|1.40
|16.00
|2.87
|bet365
|1.40
|-
|2.75
|SkyBet
|1.50
|20.00
|2.75
|PaddyPower
|1.44
|16.00
|2.75
|BetVictor
|1.50
|20.00
|2.75
|betfair
|1.50
|16.00
|2.75
|Unibet
|1.52
|16.00
|2.50
|Betway
|1.44
|16.00
|2.75
|Ladbrokes
|1.50
|16.00
|2.62
Напомним, что в сентябре прошлого года украинский боксер выиграл бой у Энтони Джошуа в Лондоне. Триумф позволил Усику завоевать чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.
К слову, что на профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.