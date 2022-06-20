Есть явный фаворит! Букмекеры оценили шансы Усика и Джошуа в бое-реванше

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Наконец-то стала известна дата боя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поединок назначен на 20 августа и пройдет она в Саудовской Аравии.

Локация – ивент-холл "Jeddah Super Dome" в Джидде. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на победителя боя. По их мнению, однозначным фаворитом является украинец.

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Котировки на Усика варьируются от 1.40 до 1.50, тогда как на AJ можно поставить в среднем за 2.75. Предлагаем сравнить коэффициенты на поединок в разных компаниях:

КОМПАНИЯ УСИК НИЧЬЯ ДЖОШУА Parimatch 1.50 20.00 2.75 Vbet 1.44 19.00 2.64 William Hill 1.40 16.00 2.87 bet365 1.40 - 2.75 SkyBet 1.50 20.00 2.75 PaddyPower 1.44 16.00 2.75 BetVictor 1.50 20.00 2.75 betfair 1.50 16.00 2.75 Unibet 1.52 16.00 2.50 Betway 1.44 16.00 2.75 Ladbrokes 1.50 16.00 2.62

Напомним, что в сентябре прошлого года украинский боксер выиграл бой у Энтони Джошуа в Лондоне. Триумф позволил Усику завоевать чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

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К слову, что на профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.