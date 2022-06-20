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Есть явный фаворит! Букмекеры оценили шансы Усика и Джошуа в бое-реванше

Анатолий Дерека
20 июня, 07:13
Украинский боксер имеет больше шансов защитить свои чемпионские титулы. Рассказываем о котировках букмекеров

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Наконец-то стала известна дата боя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поединок назначен на 20 августа и пройдет она в Саудовской Аравии.

Локация – ивент-холл "Jeddah Super Dome" в Джидде. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на победителя боя. По их мнению, однозначным фаворитом является украинец.

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Котировки на Усика варьируются от 1.40 до 1.50, тогда как на AJ можно поставить в среднем за 2.75. Предлагаем сравнить коэффициенты на поединок в разных компаниях:

КОМПАНИЯУСИКНИЧЬЯДЖОШУА
Parimatch1.5020.002.75
Vbet1.4419.002.64
William Hill1.4016.002.87
bet3651.40-2.75
SkyBet1.5020.002.75
PaddyPower1.4416.002.75
BetVictor1.5020.002.75
betfair1.5016.002.75
Unibet1.5216.002.50
Betway1.4416.002.75
Ladbrokes1.5016.002.62

Напомним, что в сентябре прошлого года украинский боксер выиграл бой у Энтони Джошуа в Лондоне. Триумф позволил Усику завоевать чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

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К слову, что на профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.