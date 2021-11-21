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4 грудня 00:00
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Ворскла --
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Є підтвердження! Зникла китайська тенісистка вперше з'явилася на публіці

Павло Василенко
21 листопада, 11:39
З'явилися нові кадри з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка раніше вважалася зниклою. Вона вперше за кілька тижнів з'явилася на публіці

Шуай Пен / Фото: Associated Press

Відео виклав головний редактор китайської державної газети Global Times Ху Сіцзін. Раніше він виклав ролик, у якому спортсменка вечеряє з тренером та друзями. Стверджується, що відео було зроблено 20 листопада.

"Пен Шуай з'явилася на церемонії відкриття фінального матчу з тенісу серед підлітків у Пекіні в неділю вранці", – написав Сіцзінь.

Два тижні тому Пен Шуай розповіла, що її змусили до сексуального зв'язку з колишнім віце-прем'єром Китаю Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. За словами тенісистки, вперше політик змусив її налагодити статевий зв'язок десять років тому.

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Незабаром ця посада, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з'являтися на публіці.

Пен завершила кар'єру у 2018 році. Вона двічі за кар'єру вигравала турніри "Великого шолома" у парному розряді та виграла 25 турнірів WTA. Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.