Есть подтверждение! Пропавшая китайская теннисистка впервые появилась на публике

Шуай Пэн / Фото: Associated Press

Видео выложил главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзин. Ранее он же опубликовал ролик, в котором спортсменка ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано 20 ноября.

"Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине в воскресенье утром", — написал Сицзинь.

Две недели назад Пэн Шуай рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с бывшим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

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Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Пэн завершила карьеру в 2018 году. Она дважды за карьеру выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде, а также стала победительницей 25 турниров WTA. Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.