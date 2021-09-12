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Колос 1
Маріуполь 3
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
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Перша перемога в сезоні: огляд матчу Колос – Маріуполь

Любомир Луканюк
12 вересня, 19:35
У сьомому турі української Прем'єр-ліги дубль форварда Дмитра Топалова дозволив Маріуполю обіграти на виїзді Колос

Боротьба на полі в Ковалівці / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Маріуполь перервав серію з п'яти поразок поспіль в чемпіонаті України. Сьогодні на виїзді Маріуполь впевнено обіграв Колос – 3:1.

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Героєм зустрічі став Дмитро Топалов, який оформив дубль. Це перші голи нападника в нинішній Прем'єр-лізі.

Огляд матчу Колос – Маріуполь

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Колос – Маріуполь – 1:3
Голи: Лисенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Колос: Маханьков, Ром, Петров, Чорноморець, Золотов, Мілько, Ільїн, Чурко (Костишин, 70), Богданов, Каріока (Ренан, 58), Сітчінава (Лисенко, 58).

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Удод, Меліченко, Драмбаев (Холод, 10), Чех, Кащук (Світюха, 59), Мишньов (Петерман, 70), Шостак (Клименко, 46), Топалов, Кулаков (В'юнник, 59).

Турнірна таблиця

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