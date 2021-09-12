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Є життя після катастрофи! Доведено Маріуполем

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 вересня, 19:10
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Свою першу перемогу в чемпіонаті України Маріуполь здобув у Ковалівці. Два голи у ворота Колоса забив Топалов
Глядачі побачили багато голів
Глядачі побачили багато голів / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Маріуполь просто катастрофічно почав нинішній чемпіонат України з футболу. Після нічиї в першому турі, команда програла п'ять матчів поспіль!

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Команда, яка ще два роки тому грала в єврокубках, скотилася на дно турнірної таблиці. На обрії з'явилася Перша ліга.

Але, схоже, клуб почав виходити з крутого піке. Сьогодні в сьомому турі УПЛ маріупольці привезли три очки з Ковалівки.

Колос пропустив два голи до перерви. Спочатку Кащук зі штрафного влучив у штангу, а Топалов встиг на добивання.

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А потім Кащук вивів один на один Кулакова, який відправив другий м'яч у ворота господарів.

Незабаром Кулаков ледь не оформив дубль, але з кута воротарського не влучив.

Колос включився в другому таймі. Після прострілу Ренана повернув інтригу гол Лисенка.

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А коли ковалівці пішли на штурм, нарвалися на разючу контратаку. І Топалов оформив дубль.

Колос – Маріуполь – 1:3
Голи: Лисенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Ця перемога дозволила Маріуполю покинути останнє місце в турнірній таблиці. Але разом з Колосом вони як і раніше в зоні вильоту.

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0
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3
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1
11
5
6
11
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті 6
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Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
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2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
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Різниця 0
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10
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7
2
1
4
8
12
-4
7
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Результати останніх матчів: П В В Н П
11
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3
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5
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5
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Колос Колос Кол
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1
2
3
3
12
-9
5
Забиті 3
Пропущені 12
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті 11
Пропущені 16
Різниця -5
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16
Львів Львів Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
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14
4
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7
12:8
13
5
Десна
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9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
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5:7
6
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Чорноморець
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5
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Колос
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