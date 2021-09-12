Первая победа в сезоне: обзор матча Колос – Мариуполь

Борьба на поле в Ковалевке / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Мариуполь прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате Украины. Сегодня на выезде Мариуполь уверенно обыграл Колос – 3:1.
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Героем встречи стал Дмитрий Топалов, который оформил дубль. Это первые голы нападающего в нынешней Премьер-лиге.
Обзор матча Колос – Мариуполь
Колос – Мариуполь – 1:3
Голы: Лысенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)
Колос: Маханьков, Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Милько, Ильин, Чурко (Костышин, 70), Богданов, Кариока (Ренан, 58), Ситчинава (Лысенко, 58).
Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Удод, Меличенко, Драмбаев (Холод, 10), Чех, Кащук (Свитюха, 59), Мишнев (Петерман, 70), Шостак (Клименко, 46), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 59).
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