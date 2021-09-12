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Десна --
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Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
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Десна --
Рух --
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Львов --
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Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
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Черноморец --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Первая победа в сезоне: обзор матча Колос – Мариуполь

Любомир Луканюк
12 сентября, 19:35
В седьмом туре украинской Премьер-лиги дубль форварда Дмитрия Топалова позволил Мариуполю обыграть на выезде Колос

Борьба на поле в Ковалевке / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Мариуполь прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате Украины. Сегодня на выезде Мариуполь уверенно обыграл Колос – 3:1.

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Героем встречи стал Дмитрий Топалов, который оформил дубль. Это первые голы нападающего в нынешней Премьер-лиге.

Обзор матча Колос – Мариуполь

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Колос – Мариуполь – 1:3
Голы: Лысенко (72) – Топалов (16), Кулаков (26), Топалов (90+2)

Колос: Маханьков, Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Милько, Ильин, Чурко (Костышин, 70), Богданов, Кариока (Ренан, 58), Ситчинава (Лысенко, 58).

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Удод, Меличенко, Драмбаев (Холод, 10), Чех, Кащук (Свитюха, 59), Мишнев (Петерман, 70), Шостак (Клименко, 46), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 59).

Турнирная таблица

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