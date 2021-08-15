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Є кому забивати і без Мессі: каталонський клуб результативно зіграв у 1-му турі Ла Ліги

Сергій Шаховець
15 серпня, 23:48
Каталонський клуб довів, що є життя і після Мессі. Піке забив перший гол Барси після відходу зоряного аргентинця

Жерар Піке автор першого гола Барселони в новому сезоні / Фото: Reuters

У своєму першому матчі 1-го туру Ла Ліги каталонська Барселона обіграла Реал Сосьєдад з рахунком 4:2. Це була перша гра каталонців після відходу з клубу Ліонеля Мессі.

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Відкрив рахунок на 19-й хвилині матчу захисник "синьо-гранатових" Жерар Піке, з передачі Мемфіса Депая. Після забитого м'яча футболіст поцілував емблему клубу на футболці.

Потім дублем у "синьо-гранатових" відзначився Мартін Брайтвайт довівши рахунок до розгромного – 3:0. Але Реал Сосьєдаду в заключному десятихвилинці зумів відіграти два м'ячі: забивали Хулен Лобете і Мікель Оярсабаль.

Остаточну крапку в матчі поставив захисник Барси Серхі Роберто, який вийшов на заміну. Підсумок поєдинку – 4:2, каталонці набирають перші три очки в чемпіонаті.

Барселона винна Мессі ще 39 мільйонів євро / Фото: Reuters

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вписався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. У підсумку Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".

У той же час, автор першого гола в новому сезоні Жерар Піке погодився на істотне зниження зарплати, щоб Барселона змогла зареєструвати Депая і Еріка Гарсію.

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