"Якщо Україна програє...": Шевченко згадав промову Білла Клінтона в ООН

Білл Клінтон та Андрій Шевченко зустрілися на студентській конференції ООН

Українські спортсмени об'єдналися довкола своєї країни на фоні воєнної агресії Росії. Кожен підтримує Україну чим може. Хтось на фронті, хтось у теробороні, а хтось у гуманітарному плані.

Одним із лідерів на дипломатичному фронті є Андрій Шевченко. Легендарний футболіст активно допомагає українським біженцям в Англії та Італії та забезпечує гуманітарну допомогу постраждалим.

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В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону екс-гравець та тренер збірної України розповів про свою реакцію на початок війни та діяльність у Лондоні.

"Багато разів плакав після початку вторгнення. У всіх стан був однаковий – невизначеність, нервозність, настрій багато разів змінювався протягом дня. Це був величезний стрес для всіх. Треба було знаходити в собі сили. Головне було вирішити, як я можу допомогти своїй країні. . Я був у Лондоні і буквально з перших днів зрозумів, як тут я можу себе використати. У перші дні не було бажання коментувати будь-що. Але мені зателефонував журналіст англійського телеканалу Sky та запросив на програму, яку вони присвятили Україні. Тоді я вирішив, що я повинен говорити, розповідати правду. Це місія тих людей, які мають можливість та аудиторію за кордоном, щоб світ чув про те, що відбувається в Україні. Президент України Володимир Зеленський із перших днів багато говорив. Це було дуже важливим моментом.

Також Шевченко згадав про зустріч із Біллом Клінтоном в ООН та слова, які екс-президент США сказав на адресу України.

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"Окрім того, що світові лідери кажуть, люди повинні знати, що відбувається. І я пішов на передачу. Підключився Володя Кличко. І після цього вже було багато ефірів, інтерв'ю, розмов. Було видно, як з перших хвилин формувалась величезна світова підтримка нас , українці. Ми бачимо, наскільки весь світ згуртувався довкола нас. У мене була можливість відвідати студентську конференцію ООН, де був присутній екс-президент США Білл Клінтон. Він сказав, що весь демократичний світ виборює Україну. Україна не має програти. Якщо вона програє, то будуть великі наслідки в майбутньому для всього людства".

Нагадаємо, Шевченко назвав війну проти України геноцидом нашого населення. Екс-футболіст зізнався, що не сприймає "русскій мір".