"Если Украина проиграет...": Шевченко вспомнил речь Билла Клинтона в ООН

Билл Клинтон и Андрей Шевченко встретились на студенческой конференции ООН

Украинские спортсмены объединились вокруг своей страны на фоне военной агрессии России. Каждый поддерживает Украину, чем может. Кто-то на фронте, кто-то в теробороне, а кто-то в гуманитарном плане.

Одним из лидеров на дипломатическом фронте является Андрей Шевченко. Легендарный футболист активно помогает украинским беженцам в Англии и Италии, а также обеспечивает гуманитарную помощь пострадавшим.

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В эксклюзивном интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-игрок и тренер сборной Украины рассказал о своей реакции на начало войны и деятельности в Лондоне.

"Много раз плакал после начала вторжения. У всех состояние было одинаковое – неопределенность, нервозность, настроение много раз менялось в течение дня. Это был огромный стресс для всех. Надо было находить в себе силы. Главное было решить, как я могу помочь своей стране. Я находился в Лондоне и буквально с первых дней понял, как тут я могу себя использовать. В первые дни не было желания комментировать что-либо. Но мне позвонил журналист английского телеканала Sky и пригласил на программу, которую они посвятили Украине. Тогда я принял для себя решение, что я должен говорить, рассказывать правду. Это миссия тех людей, кто имеют возможность и аудиторию за границей, чтобы мир слышал о том, что происходит в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский с первых дней много говорил. Это было очень важным моментом".

Также Шевченко вспомнил о встрече с Биллом Клинтоном в ООН и словах, которые экс-президент США сказал в адрес Украины.

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"Кроме того, что мировые лидеры говорят, люди должны знать, что происходит. И я пошел на передачу. Подключился Володя Кличко. И после этого уже было много эфиров, интервью, разговоров. Было видно, как с первых минут формировалась огромная мировая поддержка нас, украинцев. Мы видим, насколько весь мир сплотился вокруг нас. У меня была возможность посетить студенческую конференцию ООН, где присутствовал экс-президент США Билл Клинтон. Он сказал, что весь демократический мир борется за Украину. Украина не должна проиграть. Если она проиграет, будут большие последствия в будущем для всего человечества".

Напомним, Шевченко назвал войну против Украины геноцидом нашего населения. Экс-футболист признался, что не воспринимает "русский мир".