28 листопада 51’
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Якщо гроші будуть правильні! Джошуа згоден поступитися Ф'юрі Усика

Олександр Трикіша
28 листопада, 14:55
Колишній чемпіон світу Ентоні Джоуша натякнув, що готовий залишити у бік заради об'єднавчого поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Джошуа програє Усику всі свої титули, але має право на реванш з українцем. Бій має відбутися до 25 квітня наступного року.

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Тим не менш, перехопити Усика має намір Тайсон Ф'юрі. Він закликає Джошуа відступити убік. У недавньому інтерв'ю Ей Джей натякнув, що готовий зробити це за грошову компенсацію.

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"На цьому етапі моєї кар'єри справа вже не в грошах, а в повазі. Ви не зобов'язані любити мене, але будете мене поважати. Ще мені потрібно уславитися справжнім бійцем, тим, хто готовий боротися з найкращими.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Ось чому я битимуся з ким завгодно. Це буде частиною моєї спадщини, кращого резюме, кращого чемпіона у надважкій вазі, триразового чемпіона. Ось що таке справжній боєць.

Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Але, будучи до кінця чесним... Я також хочу уславитися одним із найрозумніших бізнесменів у нашій справі. Тож якщо гроші будуть правильні, ми повинні це розглянути. Але все ж таки повага має для мене набагато більшу цінність, ніж просто гроші", – цитує Джошуа Xsport.

Джошуа пропонують дозволити провести Усику бій проти Ф'юрі, а потім переможець бою зустрінеться з британцем.